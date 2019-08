100mila euro per iniziative culturali sul Maggiore, l’ultimo atto del ministro Bonisoli

Mentre già fervono le consultazioni per il nuovo consiglio dei ministri, dopo le dimissioni del presidente del consiglio Giuseppe Conte, il ministero dei beni culturali rende noto uno dei suoi ultimi passi: ed è dedicato a progetti speciali tutti nell’area del lago Maggiore.

Ad annunciarlo, la segreteria del ministro per i Beni Culturali, il quale ha approvato 8 progetti che finanziano spettacoli ed altre iniziative culturali nell’area del Lago Maggiore, per una somma totale di circa 100 mila euro, con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico del Lago Maggiore attraverso il turismo culturale.

«L’area del Verbano si caratterizza per l’alto potenziale culturale, paesaggistico, storico e architettonico, ma finora non è stato sfruttato appieno – spiega il Ministro Alberto Bonisoli -. Per questo abbiamo avviato un percorso con le istituzioni locali e gli operatori turistici al fine di individuare proposte di rilancio culturale ed economico, che consentano una reale valorizzazione del territorio che si snoda tra Lombardia e Piemonte».

Degli otto progetti, due stanno in provincia di Novara, tre in provincia di Verbania Vco e tre in provincia di Varese: il primo a Sesto Calende, dal titolo “Note calde e fredde: un percorso di grande musica tra il fiume azzurro e il lago Maggiore” (che ha ricevuto contributi per 9750 euro) il secondo a Luino, con il progetto dal titolo “Luino-Lago Maggiore fra danza, letteratura, filosofia e comicità” (che ha ricevuto contributi per 12892 euro) e il terzo a Ispra. “Condividere lo spartito per naviigare più lontano: The Lake Maggiore Slowside” (che ha ricevuto contributi per 12892 euro) .