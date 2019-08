Tre milioni per migliorare la qualità dei fiumi, ma per l’Olona non c’è nulla

Oltre 3 milioni di euro in due anni: a tanto ammontano i finanziamenti stanziati da Regione Lombardia in materia di miglioramento delle risorse idriche e della qualità dei fiumi e dei torrenti del bacino del Lambro-Seveso-Olona. Peccato che per l’Olona non ci sia un 1 euro.

Sono 10 gli interventi che Regione Lombardia ha deciso di mettere in campo per “un reticolo fluviale in uno stato ecologico ‘non buono’ da un punto di vista chimico“, si legge in una nota arrivata da Palazzo Lombardia. Interventi finanziati con due delibere approvate dalla giunta regionale e che riguardano la disconnessione dalla rete fognaria dell’acqua piovana a Varedo e a Lentate sul Seveso, una fitodepurazione delle acque di sfioro a Villaguardia, la conservazione e valorizzazione della Roggia Borromeo a Carugo, oltre a interventi spondali straordinari e manutenzioni di fontanili e risorgive.

Interventi che rimangono importanti per portare ad un livello buono lo stato delle acque del bacino ma che forse sottovalutano l’impatto negativo di quello che viene considerato uno dei corpi idrici più inquinati di tutta la Lombardia.

Nonostante l’assenza da questa tornata di finanziamenti regionali è comunque vero che tanti passi verso un fiume più pulito si stanno continuando a fare, sia privati che pubblici. A marzo, ad esempio, la Chemisol di Castellanza ha attivato un nuovo innovativo sistema di depurazione delle acque che ha permesso di alleggerire anche il carico sul depuratore pubblico o più recentemente Alfa Srl ha dotato di sensori tutti e 20 gli scolmatori che fanno riferimento al depuratore di Olgiate Olona.

Di seguito la lista di tutti gli interventi finanziati nel progetto di Regione Lombardia: