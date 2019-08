Acquistati i visori termici per le operazioni notturne della polizia Ittico Venatoria

Serviranno a scoprire nel buio azioni di bracconaggio ma anche alla salvaguardia della fauna selvatica così’ come, nei casi più estremi, a coordinare meglio le operazioni di abbattimento dei cinghiali.

La Polizia Ittico Venatoria provinciale è pronta a dotarsi di visori notturni che possono aiutare il corpo nelle operazione di tutela e salvaguardia nelle ore del buio.

L’acquisto di due visori professionali, si tratta di due visori termici Pergam Lynx 3.0, è stata deliberata dall’ente provinciale per una spesa complessiva di 3.416 euro.

I due strumenti permetteranno l’individuazione di animali o persone anche nell’oscurità senza far rilevare la presenza dell’operatore.

La Polizia Ittico Venatoria della Provincia è attiva su tutto il territorio provinciale per il controllo dell’attività venatoria ed alieutica; opera principalmente, in via preventiva e se necessario repressiva, per contrastare le attività di bracconaggio.