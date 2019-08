Al via il Locarno Film Festival. Ecco tutte le info

Mercoledì sette agosto prende il via il Locarno Film Festival. La rassegna cinematografica è tra le più importanti in Europa e ogni anno porta nella cittadina del Canton Ticino grandi nomi del cinema mondiale. Una dieci giorni ricca di proiezioni, eventi e premiazioni dai film più famosi e acclamati alle produzioni più di nicchia.

Si parte ufficialmente mercoledì sette con la cerimonia di apertura e due proiezioni: ‘Lettre a Freddy Buache‘ di Jean-Luc Godard e l’esordio da regista di Ginevra Elkann, la produttrice cinematografica e nipote dell’avvocato Gianni Agnelli, che è pronta a debuttare nelle sale con ‘Magari‘.

Il film – che vede come protagonisti Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher – è la storia di una bambina che non ha mai visto i suoi genitori stare insieme: «Ho voluto esplorare i piccoli momenti, emozioni e le aspettative dei tanti ragazzi costretti a crescere con i genitori separati, come è successo a me», ha dichiarato Ginevra Elkann in un’intervista agli organizzatori del Locarno Film Festival.

Quindi, alle 23, verrà proiettata una versione restaurata di ‘She’s gotta have it‘, il celebre film di Spike Lee del 1986 (da cui è stata tratta una serie Netflix).

I concorsi del festival

Il Locarno Film Festival è anche l’occasione per la premiazione di quattro concorsi: il Concorso Internazionale, il Concorso Cineasti del Presente, il Concorso Pardi di Domani e il concorso Moving Ahead.

Il Concorso Internazionale è di gran lunga il più ambito, in quanto prevede l’assegnazione del Pardo d’Oro; sarà scelto uno tra 17 lungometraggi che verranno proiettati nel corso della rassegna. La giuria di quest’anno sarà presieduta dalla regista francese Catherine Breillat.

Il concorso Cineasti del Presente eplorerà scelte originali, con opere al confine tra documentario e fiction. I film proiettati saranno di diversa estrazione: si va dal surreale manifesto femminista di ‘Love me tender‘, di Klaudia Reynicke, a due film africani fuori dagli schemi (‘143 rue du desert‘ di Hassen Ferhani e ‘Baamun nafi‘ di Mamadou Dia).

Il Concorso Moving Ahead prevede la proiezione di sei lungometraggi e dieci corti, e sarà dedicata ai territori di confine tra cinema e nuovi linguaggi; infine, nei Pardi di Domani, un centinaio di autori presenteranno con altrettante sfumature i loro primi affacci sul mondo del cinema.

Le altre proiezioni

Ma il festival non è solo concorsi: durante i dieci giorni ci saranno diverse proiezioni illustri, prima tra tutte – sabato 10 agosto – l’ultimo lavoro di Quentin Tarantino ‘C’era una volta… a Hollywood‘, con, tra gli latri, Leonardo di Caprio e Brad Pitt. Ci sarà spazio per il thriller di Patrick Vollrath ‘7500‘ (venerdì nove agosto), per il documentario sul pibe de oro ‘Diego Maradona‘ di Asif Kapadia (giovedì 15 agosto) e per molti altri film.

Il programma completo si può trovare qui.