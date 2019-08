Alfieri (PD): “Salvini ha finito di fare il ministro della propaganda”

«Salvini ha finito di fare il ministro della propaganda». È il primo commento a caldo del senatore varesino del Partito Democratico, Alessandro Alfieri, a poche ore dalle dimissioni del presidente del consiglio Giuseppe Conte, annunciate martedì 20 agosto al Senato. «La prima buona notizia è che Salvini smetterà di fare il ministro della propaganda – spiega Alfieri -. Si esce da un governo sovranità populista. È una buona notizia per il paese. La palla ora passa al Quirinale e sarà il presidente della Repubblica ad ascoltare i gruppi e indicare la strada da poter percorrere».

Sul futuro Alfieri nutre delle speranze per la legislatura: «Ci sono le condizioni per un governo serio che eviti la stangata dell’IVA che questo governo lascia in eredità: se si verificasse l’aumento, per una famiglia con due figli, si parla di un rincaro di mille euro l’anno. O si riesce a fare un governo di legislatura o si va a elezioni subito».