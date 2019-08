Alla festa patronale, la raccolta fondi per sistemare l’oratorio

Un oratorio a norma, in regola e capiente? I fedeli sono invitati a dimostrare il loro sostegno.

In occasione della settimana di festeggiamenti per il patrono del paese, la Comunità pastorale di Sant’Eusebio ripropone la locandina del progetto di ristrutturazione dell’ampio salone con annesso teatro attiguo alla chiesa di Barasso.



Per mettere mano agli impianti, ai bagni, agli infissi, alle barriere architettoniche, la comunità pastorale ha vinto un bando regionale ottenendo 296.000 euro da restituire in 20 anni. Ne mancano, però, ancora circa 64.000 che dovrebbero essere frutto del sostegno e delle donazioni dei parrocchiani tutti.



Lo spazio del salone di Barasso è, infatti, il più capiente di tutta la comunità e tornerebbe utile non solo ai fedeli di Barasso ma anche a quelli di Luvinate e Casciago, oltre alle stesse amministrazioni comunali.

Lo sforzo collettivo dovrebbe, dunque, sostenere lo sforzo economico per poter far avviare i lavori che dovrebbero concludersi in 36 mesi. La giunta Braida ha già annunciato il suo sostegno: « Sottoscriveremo un impegno per sostenere quest’opera data l’importanza di questo spazio» ha assicurato il sindaco di Barasso.

In questi giorni, insieme al ricco programma di festeggiamenti per San Martino si ricorda anche il prospetto dei lavori con un chiaro invito a donare indicando il codice Iban della parrocchia di San Martino e, come causa, “Per il salone”.

Da sabato 10 agosto, i parrocchiani sono invitati a festeggiare con un’escursione alle grotte del Remeron, dove si celebrerà la santa messa per poi proseguire con un pic nic collettivo lungo il sentiero 10.

Domenica, invece, tutti in gita per un pellegrinaggio alla Madonna del sasso di Locarno, per arrivare, mercoledì 14 agosto, alla processione dalla chiesa dei Cassini fino alla casa parrocchiale per arrivare alla Festa di Ferragosto con la santa messa delle ore 11 presieduta da padre Mario Piatti nel 30esimo anniversario di ordinazione, la tradizionale cena con polenta e spezzatino dalle 19.30 e l’incanto dei canestri con estrazione dei premi alle 21.30.

Tra una gita, una messa e una mangiata, ci sarà anche la raccolta fondi, con la speranza che il cantiere possa iniziare prima possibile.