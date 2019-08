In diretta la crisi più pazza della storia repubblicana

La nota che compare sul sito ufficiale del Governo è fin troppo laconica: «Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, martedì 20 agosto alle ore 15, sarà al Senato per delle comunicazioni». Dietro questa scarna comunicazione però c’è uno dei passaggi più importanti della nascente terza repubblica perché Conte con le sue dimissioni potrebbe mettere fine all’esperienza di governo Lega-M5s e consegnare il mandato nelle mani del Presidente della repubblica, così come rilanciare una nuova alleanza su un nuovo contratto di governo senza Salvini ministro (ipotesi dell’ultima ora anche se molto labile) o aprire a una maggioranza inedita(M5s-Pd). C’è molta attesa dunque per le comunicazioni del presidente del consiglio che sicuramente vestirà i panni di difensore del governo da una parte e dall’altra di accusatore dell’ex alleato Matteo Salvini, reo di averlo sfiduciato per di più a Ferragosto. Gli italiani si preparano dunque ad assistere alla resa dei conti del governo del cambiamento affossato dopo 15 mesi dalla crisi più pazza della storia repubblicana.

L’intervento di Conte sarà preceduto alle 14.30 dalla Conferenza dei capigruppo in cui si stabiliranno i tempi e le modalità del dibattito successivo alle comunicazioni del presidente del Consiglio e dove i partiti presenteranno le loro risoluzioni.