Anagrafe di Varese, da lunedì ritorno al normale orario d’apertura

A partire da lunedì 2 settembre ritorna il normale orario di apertura per l’Uffici Anagrafe e stato civile di via Sacco. Gli sportelli al pubblico saranno aperti ogni lunedì dalle 13.15 alle 18.00, dal martedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.10 e al sabato 8.15 alle 12.00. Solo lo sportello per i cambi di residenza invece sarà chiuso il mercoledì.

Dal certificato di residenza alla carta di identità, dalla tessera sconto per la benzina e fino alla scelta del medico e del pediatra sono tanti i servizi di cui si può usufruire agli sportelli dell’anagrafe di via Sacco a Varese. Solo nel mese di agosto sono state rilasciate circa 850 carta di identità. Il sistema in questo caso è gestito su appuntamento al fine di velocizzare e semplificare le procedure. Tre sportelli si occupano del rilascio di cui due dedicati alle prenotazioni e uno alle richieste urgenze come ad esempio per le partenze dell’ultimo minuto o furti e smarrimenti dei documenti.

Il sistema di prenotazioni garantisce attese pari a zero in quanto, ad esempio, oggi, sabato 31 agosto, un cittadino che ne avesse necessità potrebbe prenotare un appuntamento già per il 3 settembre. La “mission” dunque del settore demografico è il costante miglioramento del servizio per l’utenza, sia in termini di efficienza che di risparmio di tempo, obiettivi raggiunti in questi anni grazie ad una corretta e celere organizzazione del back office che garantisce il rilascio di un certificato in un tempo medio di due minuti. Sempre in ottica di semplificazione sul sito istituzionale del Comune di Varese sono state pubblicate tutte le indicazioni che permettono ai cittadini di gestire tranquillamente “da casa” diverse procedure, compresa la possibilità di trasmettere telematicamente (via mail/pec/fax) la richiesta di cambio casa. Inoltre, Varese ha 6383 iscritti all’A.I.R.E (Anagrafe cittadini Italiani Residenti all’Estero) tutti cittadini per i quali l’anagrafe del Comune resta quella a cui far riferimento per atti di nascita, matrimonio, decesso e per richieste di certificati. Anche la Carta sconto benzina è un’attività che viene gestita in tempo reale inserendo immediatamente le richieste sul portale della Regione Lombardia che nei 2 giorni successivi gestisce la pratica e permette ai cittadini di usufruire dello sconto carburante.

Il Comune di Varese grazie ad un protocollo sottoscritto con ASST gestisce anche la scelta del medico/pediatra e il rilascio del PIN per la Carta Regionale Sanitaria. Anche questi servizi forniti con tempi di attesa minimi. In sostanza il genitore che si reca in Comune a dichiarare la nascita del proprio figlio riceve, oltre all’atto di nascita, anche il codice fiscale e la scelta del pediatra. Senza così doversi recare in più uffici diversi come l’Agenzia Entrate e l’ASST per la scelta del pediatra. Il rilascio di certificati, atti notori, consegna degli atti giudiziari e dell’esatri sono tutti servizi resi in tempo reale con tempi di attesa per i cittadini che non superano i 5 minuti. In tempo reale vengono rilasciate anche le autentiche per compravendite di automobili o motocicli. I servizi demografici del Comune di Varese si occupano anche del deposito dei testamenti biologici DAT (nel 2018 ne sono stati depositati quasi 400 e 112 nel 2019).