Appassionati da tutta Europa per rendere omaggio alle moto Aermacchi

Appuntamento speciale e imperdibile per gli appassionati delle moto Aermacchi: domenica 1 settembre la fabbrica MV Agusta della Schiranna, dove un tempo prendevano vita le due ruote della Casa aeronautica, si terrà la 25a edizione del raduno che richiama appassionati da tutta l’Italia e dall’Europa.

Le Aermacchi torneranno quindi a casa per festeggiare il traguardo del quarto di secolo del raduno varesino. I primi risalgono agli anni Novanta nella attuale sede della Canottieri, allora Cral della Aermacchi. Questa volta gli organizzatori locali accoglieranno centauri e collezionisti provenienti da Olanda (ben 14), Portogallo, Francia, Germania, Austria, Svizzera e Inghilterra oltre che da tutta Italia.

Alla festa parteciperanno ex piloti e tecnici Aermacchi, molti già in forze al reparto corse della marca varesina con le famose Ala Oro portate al successo dai vari Gilberto Milani, Renzo Pasolini, Alberto Pagani, Angelo Tenconi (il re delle gare in salita) mentre Walter Villa conquistò 4 titoli mondiali (3 consecutivi nella 250 ed uno nella 350) fra il 1974 e il 1976 in sella alla straordinaria bicilindrica a 2 tempi che seppe sconfiggere il colosso giapponese Yamaha. Presente al raduno anche il crossista Gian Pio Ottone, proprietario a Varese di un fantastico museo dedicato alle moto fuoristrada da cross e regolarità (visitabile nel pomeriggio di sabato 31 agosto).

L’Aermacchi che partecipò al Bol d’Or 1969

Due in particolare le moto, esemplari unici, che saranno presenti: l’appassionato parigino Alain Nibart ha infatti scovato e restaurato il prototipo realizzato da Lino Tonti sulla base di una Bicilindrica 250 a due tempi chiamata “Marilina” per le sue forme rotonde e generose e una 350 GT Sprint del 1970 trasformata da corsa da monsieur Borie, l’importatore francese dell’epoca, per affrontare il massacrante Bol d’Or, gara di 24 ore. La moto di serie era stata spedita dalla Casa madre a Parigi perché il motore venisse messo alla frusta nella impegnativa gara di durata in vista della sua produzione in serie. L’importatore transalpino la equipaggiò con scarico da corsa, carenatura, sella e serbatoio da GP, per il resto la 350 rimase assolutamente di serie, a partire da motore e carburatore. E in pista vinse infatti la classe fino a 500 cc e si piazzò al sesto posto nella classifica assoluta con i piloti Martine e Jean Claude Costeux. Quest’ultimo, già festeggiato anni addietro a Varese dal Registro Aermacchi, sarà presente e ritroverà così la moto con la quale fece faville al Bol d’Or 1969.

IL PROGRAMMA

Il raduno Aermacchi prevede il ritrovo nel piazzale della fabbrica MV Agusta a partire dalle ore 9 di domenica 1 settembre. Le moto in arrivo saranno parcheggiate di fronte ai capannoni dell’azienda. Alle 11 è prevista la partenza del giro turistico sulle belle strade del Brinzio: il gruppo sarà sorvegliato e guidato dalla scorta di due moto della Polizia Stradale di Varese oltre che dalle staffette del Registro Storico Cagiva e Aermacchi. Le prenotazioni per il pranzo delle ore 13 presso il Ristorante Vecchia Riva saranno accettate non oltre le ore 11 presso la Segreteria attiva sul piazzale della fabbrica MV: dopo questo orario non sarà più possibile accettare ulteriori prenotazioni. L’aperitivo per questo appuntamento del 25° Aermacchi si effettuerà accanto alla Segreteria del club varesino e sarà aperto ai presenti: sarà una bella sorpresa per chi interverrà alla giornata. Da scoprire: possiamo anticipare che avrà sapori e gusti romagnoli… e un allestimento davvero speciale.

Sabato 31 agosto è previsto il consueto ritrovo informale dentro il parcheggio MV Agusta, sempre alla Schiranna, per gli appassionati che arrivano da lontano con esposizione di moto. Alle ore 20 è prevista una cena presso il pub Full Stop di Morazzone (via Mameli 43, tel. 0332-870202): prenotazioni in loco entro le ore 18 contattando i responsabili del Registro Aermacchi presenti.