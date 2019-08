Arriva dall’ospedale Sacco il nuovo primario del reparto infettivi

Arriva dall’ospedale di riferimento per tutto il Nord Italia. Il prossimo 16 agosto, il dottor Fabio Franzetti dirigerà il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Busto Arsizio.

Un’acquisizione importante: lo specialista era responsabile della struttura semplice di “Emergenze infettivologiche” all’ospedale Sacco di Milano, che, con i suoi 85 posti letto, è incaricato di gestire, insieme allo Spallazani di Roma, tutte le gravi infezioni come Ebola piuttosto che la Sars o la peste polmonare.

« Con questa acquisizione – ha commentato il direttore sanitario Paola Giuliani – stringiamo un ulteriore patto con il presidio milanese che è riferimento regionale». Rafforzare un legame storico tra i due presidi, almeno da quando l’ex primario di Busto Giuliano Rizzardini è stato chiamato a dirigere gli infettivi proprio del Sacco.

Il direttore generale dell’Asst Valle Olona Eugenio Porfido ha ringraziato la dottoressa Barbara Menzaghi per aver diretto, come facente funzioni, l’unità operativa dal dicembre 2017 proseguendo l’opera della dottoressa Tiziana Quirino. Poi ha dato il benvenuto al nuovo primario che dovrà occuparsi di un’area sempre più importante e problematica: « Si va dal complesso tema delle infezioni ospedaliere – ha spiegato il nuovo primario – ai batteri farmacoresistenti che, proprio in Italia, assume aspetti di rilievo rispetto al contesto internazionale . Poi ci sono i casi di HIV e di AIDS conclamata che denotano la continua minaccia di contagio, nonostante si sia abbassata la guardia probabilmente perchè oggi di AIDS non si muore più e la gente pensa che non sia più pericoloso».

Attualmente, l’ospedale di Busto ha in cura circa 1300 pazienti per HIV mentre i nuovi contagi sono circa una ventina all’anno: « Sono giovani e giovanissimi – commenta il dottor Franzetti – ma anche ultrasettantenni che pensavano di aver superato il momento critico e non si sono più sottoposti a controlli».

All’ospedale di Busto è aperto ogni mercoledì pomeriggio un ambulatorio “MTS” (Malattie sessualmente trasmesse) in cui è possibile effettuare test in forma anonima per tutte le sierologie. Per l’appuntamento è possibile chiamare il nr 800012080.