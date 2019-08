Asfalto e segnaletica, al via il piano da 450 mila euro

«La prossima settimana iniziano nuovi interventi previsti nel piano delle asfaltature in alcune zone di Luino.-dichiara il vice sindaco Alessandro Casali, al quale è stata conferita dal sindaco Andrea Pellicini la responsabilità del nuovo piano – Un ringraziamento innanzitutto agli uffici comunali che hanno lavorato ottimamente anche in condizioni di precarietà. Nel Piano delle Opere Pubbliche che è stato sottoposto al voto in Consiglio Comunale, sono stati previsti 350.000 euro per questo progetto, integrati da 50.000 euro dell’avanzo di Amministrazione del 2018: la somma complessiva che è stata messa a disposizione del servizio Lavori Pubblici è di 400.000 euro.Ai primi di settembre, inoltre, verranno effettuati ulteriori interventi sulla segnaletica orizzontale e sui passaggi pedonali per zone diverse rispetto a quelle delle asfaltature (in cui la segnaletica è già prevista), per un totale di ulteriori 50.000 euro».

Le vie coinvolte dai lavori che saranno oggetto di limitazione alla circolazione sono: via Fornara, viale Dante (nel tratto finale), via Sant’Onofrio, via Don Folli (in alcuni tratti), via Santa Rita, via Giordano, via Bernardino Luini, via Creva, via Voldomino, via Turati, via Montegrino, via Biviglione (in più tratti), via Creva in più punti, via Bernardino Luini zona scuole.Ulteriori interventi sono previsti in via Pianazzo, via Delle Motte, via Crivella, via Roggiolo, via Torchietto. In via delle Motte verrà eseguito un intervento alla rampa di accesso e al piazzale della scuola materna.

«In definizione anche la via Asmara a Voldomino per i lavori di messa in sicurezza.L’ intenzione dell’Amministrazione è quella di approvare al più presto il nuovo bilancio per predisporre interventi importanti sugli asfalti anche nel 2020.- conclude Casali – Esprimo la soddisfazione per questo piano che siamo riusciti a perfezionare grazie anche ad una preziosa collaborazione tecnica».