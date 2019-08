Azzurre oggi in campo per le qualificazioni ad Euro2021, presente Bergamaschi

(Foto Twitter: https://twitter.com/AzzurreFIGC)

Inizia ufficialmente il cammino della Nazionale Italiana femminile verso il Campionato Europeo femminile che si terrà nel 2021 in Inghilterra: oggi, giovedì 29 agosto, l’Italia affronterà la prima partita di qualificazione contro Israele.

Sono passati solo due mesi dall’ultima apparizione sul palcoscenico mondiale, si tratta infatti della prima partita delle Azzurre dopo l’esperienza dei Mondiali di Francia, e la stessa CT Milena Bertolini ha ricordato l’importanza di queste gare per non disperdere il patrimonio lasciato dal campionato mondiale, con l’obiettivo di conformarsi stabilmente sugli stessi livelli di gioco mantenendo l’umiltà e la tenacia che in Francia hanno permesso alle Azzurre di raggiungere i Quarti di finale (fonte FIGC.it, link)

Nell’elenco convocate è sempre presente la varesotta Valentina Bergamaschi, chiamata a vestire in azzurro anche in questa importante occasione. Molto probabile il suo impiego come titolare tra le 11 giocatrici chiamate a scendere in campo dal primo minuti, soprattutto alla luce di una illustre mancanza: la juventina Barbara Bonansea non sarà presente in nazionale a causa di un infortunio rimediato nel corso delle amichevoli estive pre campionato.

Appuntamento dunque oggi pomeriggio, ore 17.30: Israele-Italia sarà trasmessa su Rai2, stesso destino che probabilmente toccherà al secondo impegno delle Azzurre in questa finestra nazionale, martedì 3 settembre a Tbilisi contro la Georgia.