Banca Intesa chiude la filiale, il sindaco lancia una petizione popolare

Banca Intesa ha deciso di chiudere la filiale di Taino a partire dal 19 dicembre prossimo. Una decisione che ha scatenato subito la reazione del sindaco e dell’intero consiglio comunale che su Facebook hanno pubblicato una petizione popolare per evitare la chiusura. «È una decisione lesiva degli interessi di Taino e dei tainesi – scrive il sindaco nella petizione – vogliamo far tornare Banca Intesa Sanpaolo sui propri passi e chiedere che la filiale resti operativa per garantire servizi ai tainesi, soprattutto per le fasce dei più deboli».

Le chiusure di Banca Intesa riguardano anche Saronno, Besano e Golasecca. Saranno coinvolti venti dipendenti che verranno trasferiti presso altre sedi. Non molto tempo fa chiuse oltre 10 filiali delle accorpate Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.