Basta con il primato degli azionisti, la svolta epocale delle multinazionali americane

Potrebbe sembrare un rimedio omeopatico per guarire i mali del mondo, ma il messaggio che arriva dagli amministratori delegati delle più importanti multinazionali americane, tra cui Blackrock, Amazon, Whirlpool e GM, ha il sapore della svolta epocale: il profitto e il primato degli azionisti non possono essere più i soli principi che guidano una società.

Lo hanno sottoscritto nero su bianco 181 amministratori delegati in un manifesto pubblicato da Business Roundtable, associazione che annovera tra i suoi soci i colossi dell’economia mondiale.

Un cambio di rotta senza precedenti, considerato che a partire dal 1997, l’associazione, in ogni versione del documento, ha sempre sostenuto e approvato i principi del primato degli azionisti. Fino a oggi le grandi società esistevano solo per servire loro. Invece, con questa nuova dichiarazione i ceo si impegnano a guidare le proprie aziende a beneficio di tutte le parti interessate, ovvero: clienti, dipendenti, fornitori e l’intera comunità di riferimento.

Tra gli obiettivi della dichiarazione non c’è solo la creazione di valore nel lungo periodo, ma anche l’attenzione ai dipendenti con investimenti adeguati, equa retribuzione, formazione ed educazione per sviluppare competenze e creatività a beneficio di tutti. E ancora, favorire la promozione dell’inclusione, della dignità e del rispetto tra i lavoratori.

Buone notizie anche per i fornitori che dovranno essere trattati anch’essi in modo equo ed etico così come le società partner, grandi o piccole che siano, coinvolte nella mission delle multinazionali. E infine, ma altrettanto fondamentale, supportare le comunità in cui si lavora, rispettando le persone e l’ambiente, adottando pratiche sostenibili in tutte le attività in cui le aziende sono coinvolte.

«Il sogno americano è vivo, ma sfilacciato – ha dichiarato Jamie Dimon, presidente e ceo di JPMorgan Chase & Co. e presidente della Business Roundtable – I principali datori di lavoro stanno investendo nei loro lavoratori e comunità perché sanno che è l’unico modo per avere successo a lungo termine».