Botte e spray urticante : pomeriggio concitato in galleria Manzoni

Momenti molto concitati nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 agosto, in galleria Manzoni a Varese, dove due persone sono venute alle mani per il furto di un cellulare e per dividerli la Polizia ha dovuto utilizzare uno spray urticante.

Il tutto è successo poco prima delle 17. Secondo la ricostruzione, tutto è iniziato quando un cittadino nordafricano ha sottratto il cellulare ad un albanese. Ne è nata una lite che – probabilmente favorita da un eccesso di alcol – è rapidamente degenerata, trasformandosi in vera e propria rissa. Allarmati, i responsabili del negozio davanti a cui si stava svolgendo la violenta discussione hanno chiamato la Polizia. Gli agenti, non riuscendo a dividere i due che se le stavano dando di santa ragione, è intervenuta spruzzando appunto dello spray urticante che ha sortito l’effetto desiderato.

I due litiganti sono stati effettivamente divisi, ma lo spray si è diffuso in tutta la galleria, fino agli uffici del primo piano, e in tanti – clienti, impiegati e negozianti – ne hanno sperimentato gli effetti con tosse, difficoltà respiratorie e occhi rossi.

Per ovviare all’inconveniente i negozianti hanno cercato di accelerare il ricambio d’aria spostando all’esterno tutti i ventilatori che sono riusciti a trovare (nella foto gentilmente inviata da Sara).

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza per soccorrere uno dei due litiganti, un uomo di 39 anni rimasto leggermente intossicato dallo spray.