Cambia la copertina del passaporto per entrare in Italia più facilmente

Molto lavoro per la Polizia di frontiera di Malpensa nella prima settimana di trasferimento dei voli di Linate.

La maggior parte dei voli trasferiti in brughiera dal Forlanini sono voli Schengen, ma la presenza di voli dal Regno Unito e da altri Paesi sottoposti a controlli particolari ha comunque comportato un aggravio del lavoro della Polizia.

65 sono stati i respinti dalla Polizia alla frontiera aeroportuale di Malpensa nell’ultima settimana. La maggior parte non avevano i necessari mezzi di sussistenza per entrare in Italia (vale a dire: erano troppo poveri). Altri invece non erano in regola con i documenti: tre vietnamiti, un turco, un congolese un domenicano e un senegalese si sono visti negare l’ingresso in Italia. Particolare il caso del turco: ha sostituito la copertina del suo passaporto per renderlo simile a un “passaporto di servizio”. Il passaporto di servizio turco infatti, a differenza di quello ordinario, non richiede visto e avrebbe consentito il libero accesso in Italia.