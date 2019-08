Cambia la viabilità intorno al comune: più parcheggi e una rotonda

Aumenteranno i parcheggi, verrà eliminato il senso unico e ci sarà anche spazio per una rotonda. È così che cambierà la viabilità intorno a Palazzo Gilardoni, con particolare riferimento a via Fratelli d’Italia e via Candiani.

Nella delibera dell’amministrazione gli attuali 13 parcheggi a lisca di pesce verranno eliminati e sostituiti con aree di sosta su entrambi i lati della strada che diventerà anche a doppio senso con una rotonda in fondo, eliminando quindi la problematica di dover passare nel vialetto davanti all’agenzia delle entrate. Per ricavare lo spazio necessario verrà però sacrificata l’area pedonale che correva attorno agli ingressi dell’Anagrafe e Poste.

In più altri parcheggi saranno realizzati su via Candiani in grado di ospitare 10 auto. In questo modo il totale di aree di sosta disponibili cresce ad un totale di 25, contro i 13 oggi disponibili.