Camion investe bici, ferito un uomo di 74 anni

Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato oggi, giovedì 29 agosto, verso le ore 14.20 un camion a investire un ciclista.

L’incidente è avvenuto a Somma Lombardo, in via Giuseppe Mazzini, la strada che porta verso Vergiate, nei pressi dell’anello che immette verso il centro città o verso la circonvallazione.

Il ciclista, un signore di 74 anni, è stato trasportato in ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e l’elisoccorso da Como, che però non è servito per trasportare il ferito