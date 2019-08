Camion sbanda e finisce di traverso, bloccata la strada tra Travedona e Brebbia

Un grosso tir ha sbandato ed è finito in parte fuori strada di traverso alla carreggiata. È successo nella tarda mattinata di giovedì 1 agosto, intorno alle 12.30, quando il grosso mezzo dopo aver lasciato il centro di Travedona Monate si è instradato lungo la via di collegamento che porta a Brebbia.

Appena fuori dal paese, dove inizia la discesa con le due curve, il camion ha però cominciato a sbandare ed è uscito di strada. Il mezzo si è fermato proprio di traverso alla strada bloccando completamente il traffico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia. A sbloccare la situazione sembra che sarà l’intervento dei vigili del fuoco che di solito in questi casi spostano il grosso mezzo con l’aiuto di un’autogru.

In via di accertamento anche le cause che hanno provocato l’incidente che secondo le prime ipotesi potrebbero ricondursi ad un eccessivo e maldistribuito carico. Non ci sono altre auto coinvolte.