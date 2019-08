Il Campo dei Fiori ferito dalla tempesta: “Alberi caduti e sentieri impraticabili”

«Una situazione mai vista prima». È così che Giuseppe Barra, il presidente del Parco del Campo dei Fiori, descrive la situazione sulla montagna dopo il violento temporale che martedì scorso ha interessato la nostra provincia.

La situazione più delicata si registra presso il torrente Riazzo a Brinzio. Lì il Comune e la Protezione Civile dell’ANA Sez. di Varese sono già intervenuti tempestivamente con mezzi adeguati per evitare disagi al paese. «Sono al lavoro da ieri -spiega Barra- ma non è stato facile perchè gli alberi caduti sono stati così tanti e così grossi che abbiamo dovuto portare in zona una grossa scavatrice». Il Comune di Brinzio ha anche predisposto le schede RASDA e le ha inoltrate alla Regione Lombardia nell’ottica di reperire fondi per interventi in emergenza e per successive opere di messa in sicurezza, in quanto i danni sono stati consistenti.

La furia della tromba d’aria, che ha provocato lo sradicamento di molte piante sull’intero territorio di Brinzio, ha proseguito in direzione Bedero causando ingenti danni anche ai boschi in località Fornaci Martichetta. Anche in questo frangente gli uffici Comunali stanno predisponendo le schede si emergenza idrogeologica RASDA.

Danneggiati anche alcuni sentieri del parco. In questo momento le GEV sono impegnate a segnalare i sentieri che si sconsiglia di percorrere in quanto interrotti a causa della caduta di alberi: Si tratta del sentiero 315 (tra Brinzio direzione Valicci che scende a Ganna), tutto l’inizio del sentiero 316 (direzione Bedero Brinzio ). Si registrano anche alberi abbattuti sul tratto di sentiero che collega Bedero e Ganna in zona Pralugano. «Una cosa del genere non si è mai vista -spiega Barra-. A collassare sono stati alberi enormi che erano in buona salute».