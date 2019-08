Cane morto dopo dieci ore di agonia: “Qualcuno ha disseminato polpette avvelenate”

Ennesimo episodio gravissimo nei confronti degli animali. A denunciarlo è l’associazione “100%Animalisti”.

«Tramite una segnalazione, siamo venuti a conoscenza che a Gerenzano un povero cane è stato avvelenato e dopo dieci ore di agonia è deceduto, nonostante sia stato portato d’urgenza dal veterinario. Gli è stata fatta anche una trasfusione di sangue, ma non c’è stato niente da fare», si legge nella nota dell’associazione ambientalista.

«Il vile atto è stato compiuto in via Firenze, sembra che qualcuno abbia disseminato polpette avvelenate di colore rosso – continua la nota -. Nel 2015 avevamo pizzicato, sempre a Gerenzano, un altro vigliacco. Invitiamo i cittadini di Gerenzano a contattarci subito nel caso avessero qualche sospetto nei confronti di qualcuno, scoprire questi vigliacchi di solito non è difficile, dato che manifestano senza problemi la loro insofferenza nei confronti degli animali. Nelle prossime ore i nostri militanti locali faranno un sopralluogo per ottenere informazioni utili».