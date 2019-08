Da Chernobyl a Palazzo Estense, bimbi in visita nella città giardino

A Varese direttamente dalla Bielorussia: quindici bambini della regione di Homel’, al confine con l’Ucraina, sono stati in visita questa a mattina a Palazzo Estense; ad accoglierli il vicesindaco Daniele Zanzi.

I piccoli bielorussi sono ospitati da alcune famiglie del Varesotto, nell’ambito del progetto portato avanti da 24 anni dal comitato “Per i bambini di Chernobyl”.

«Voi siete ospiti illustri per la nostra città – ha detto loro Zanzi salutandoli nella Sala dei Matrimoni – Il legame che ci lega con la vostra terra è profondo e per noi è consuetudine accogliere ogni anno alcuni ragazzi provenienti dalle zone limitrofe a Chernobyl. Quanto avvenuto nel 1986 deve per noi essere un monito: mai più disastri nucleari. Ancor oggi voi state vivendo sulla vostra pelle ciò che può comportare una calamità simile e il minimo che possiamo fare è stare al vostro fianco».