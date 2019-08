Per il cinema all’aperto è il giorno di “London Boulevard”

Mercoledì 21 agosto sesto appuntamento con il cinema all’aperto, curato da BA Film Festival e Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Nel parco di Villa Calcaterra (in via Magenta, 70), alle 21.30, sarà proiettato “London Boulevard”, scritto e diretto da William Monahan.

Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Ken Bruen, è interpretato da Colin Farrell e Keira Knightley. Racconta di un criminale di South London che, uscito di prigione, cerca di cambiare vita lavorando come assistente e factotum per una giovane ed elusiva attrice.

L’ingresso è gratuito e come sempre gli ospiti potranno accomodarsi su sedie o su coperte sul prato e sarà possibile acquistare pop corn e zucchero filato. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.