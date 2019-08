Quando il coaching può fare la differenza nel business

Il coaching è una disciplina fondamentalmente nuova e anche in Italia sempre più spesso nella sfera lavorativa si sente parlare della figura del business coach come facilitatore nelle dinamiche aziendali per quanto riguarda la capacità di gestire emozioni, collaboratori e fare determinate scelte.

Anche le aziende italiane sono ad oggi propense ad avere la figura del business coach per aiutare i propri dipendenti, manager e dirigenti ad essere molto più efficaci riuscendo a gestire tutte le difficoltà che normalmente in un percorsi di business si incontrano.

Il coaching è efficace quando il coach supporta il cliente a trovare dentro di sé i punti di forza per utilizzarli a beneficio di se stesso e della squadra per cui lavora.

Il vero obiettivo di un coach è fare in modo che il cliente faccia la scelta migliore per sé senza condizionamenti esterni dovuti dal passato, dalla cultura e dall’ambiente in cui vive. Quello che conta è far emergere le potenzialità che contraddistinguono l’individuo e veicolare tutte le sue energie verso il raggiungimento di un risultato desiderato.

A cosa serve il coaching

Abbiamo chiesto a Cristian business coach di cristian.coach il suo pensiero riguardo il mondo del coaching in ambito aziendale: “Il comportamento umano dipende da tanti fattori che influenzano costantemente l’individuo, e sé non c’è una conoscenza profonda di se stessi e delle proprie potenzialità è facile focalizzarsi sui punti deboli e bloccarsi mentalmente nelle scelte e nelle azioni da fare tutti i giorni.

Un’azienda è formata per forza di cose da persone che devono comunicare e interagire tra di loro, per questo è importante creare un ambiente costruttivo dove ognuno ha la possibilità di crescere e di realizzarsi personalmente e professionalmente.

Quello che fa un coach è di supportare il cliente nel raggiungere un obiettivo futuro e di stimolare il cliente ad essere responsabile del proprio ruolo e a trovare dentro di sé tutti i punti di forza che possono favorire il raggiungimento dell’obiettivo.

Spesso viviamo in una confusione totale, facciamo cose ripetitive senza neanche accorgerci e magari quello che facciamo non ci piace nemmeno. Siamo spinti da certe abitudini e credenze che il più delle volte facciamo fatica ad eliminarle o trasformarle in comportamenti costruttivi che ci portano a raggiungere la meta.

Per questo è importante fermarsi e incominciare a chiedersi cos’è per noi importante nelle nostra vita, cosa siamo disposti fare per raggiungere una meta, cosa siamo disposti a rinunciare ecc… . Rispondere a domande efficaci che stimolano una ricerca dentro di noi ci porta a conoscerci meglio e trovare spunti di riflessione che ci portano a camminare verso il cammino che in fondo abbiamo sempre voluto fare.”

Cosa fa un business coach

Come nella vita delle persone arriva un momento di stagnazione nella vita dell’azienda che può far retrocedere o portare in un cammino totalmente diverso da quello che si è prefissati.

In questo momento è importante la presenza di un business che coach che può essere efficace per aiutarti a prendere la direzione giusta verso il futuro desiderato facendoti concentrare su quello che veramente è importante per te e per l’azienda.

Spesso capita che un’imprenditore possa ritrovarsi in un momento del suo percorso con delle difficoltà da affrontare, come la difficoltà di trovare e motivare la persona giusta in un determinato ruolo, fare cambiamenti di ruoli e supportare questo tipo di passaggio evitando attriti e perdite di tempo, un business coach quindi lavora su più aeree all’interno di un’azienda come:

Sviluppare strategie efficaci.

Prendere decisioni importanti su scelte e persone

Aumentare la produttività

Responsabilizzare i dipendenti al proprio ruolo

Definire una linea guida verso un obiettivo futuro

Questi sono solo alcuni aspetti che il Business coach affronta con i propri clienti, ogni azienda ha esigenze diverse e quindi ognuna avrà bisogno di un supporto dedicato. Anche se si parla di ambito aziendale il coaching si sviluppa con le persone a beneficio di se stesse e dell’azienda e comunità per cui lavorano.