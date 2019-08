In coda per cambiare il medico di base, con un solo sportello aperto

Il medico va in pensione e per cambiarlo occorre armarsi di santa pazienza… o della Carta regionale dei Servizi.

È successo questa mattina negli uffici del distretto Asst Valle olona a Somma Lombardo. I cittadini di Casorate Sempione si sono presentati numerosi per la “scelta e revoca” del medico di base. Ad attenderli, però, c’era solo uno sportello aperto con l’orario limitato alla mattina. Il malcontento è diventato immediato e la protesta è arrivata sino agli uffici comunali che si sono attivati trovando un secondo distretto, quello di Gallarate, pronto a soddisfare le domande dei cittadini di Casorate.

Ricordiamo che l’opzione “scelta e revoca” del medici di medicina generale è possibile realizzarla anche on line, accedendo al portale regionale attraverso la Carta dei servizi ( la CRS) una volta richiesto e ottenuto il “Pin”.

Attenzione, però, alle limitazioni: se il medico è già andato in pensione, non è più possibile accedere al servizio, così come non è possibile nel caso di prima scelta o nel passaggio da pediatra a medico di medicina generale.