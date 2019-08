Confermata la confisca dei 49 milioni alla Lega, prescrizione per Bossi e Belsito

La Corte di Cassazione conferma la confisca dei 49 milioni di euro, frutto di una truffa ai danni dello stato, alla Lega Nord ma prescrive il reato in capo a Umberto Bossi e Francesco Belsito: è passato troppo tempo da quando è stato commesso.

Lo hanno deciso i giudici dopo quattro ore di camera di consiglio. Bossi e Belsito erano stati condannati in primo e secondo grado per aver fatto incassare al partito fondi elettorali senza averne diritto. Per Belsito resta in piedi la contestazione per il reato di appropriazione indebita.

Al centro del procedimento ci sono i 49 milioni di euro ricevuti indebitamente dalla Lega Nord, finanziamenti ottenuti truccando le carte che il partito è stato obbligato a ripagare a “rate” allo stato.