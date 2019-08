Coppa Italia Eccellenza: brillano Busto 81 e Verbano, pari Varesina

(Foto Facebook – ASD Busto 81)

Domenica 25 agosto è andata in scena la prima giornata di Coppa Italia Eccellenza. Primi scontri per i triangolari che sono ormai diventati un test importante di precampionato.

Nel Girone 1 inizia benissimo il Verbano, che passa 3-0 in casa del CazzagoBornato. Per i rossoneri doppietta di Doria e gol di Caldirola per aprire in bellezza la stagione. Ora per i ragazzi di mister Celestini ci sarà il turno da spettatori e poi, mercoledì 11 settembre (ore 20.30), la sfida a Besozzo contro la Vis Nova Giussano, terza squadra del gruppo.

Parte invece con una sconfitta la Sestese, che cade 2-1 in casa della Vertovese. I ticinesi scenderanno in campo per rifarsi domenica 1 settembre (ore 17.00) contro il Forza e Costanza obbligati a vincere per tenere aperte le speranze di passare il turno. La prima rete stagionale per la Sestese è stata siglata da Mehmetaj.

Prima giornata da spettatrice invece per la Vergiatese, che per il Girone 3 ha osservato la vittoria del Chiuduno Grumellese 1-0 sul Sant’Angelo. Ora i ragazzi di mister Alessandro Marzio saranno impegnati domenica 1 settembre (ore 17.00) a Sant’Angelo, mentre mercoledì 11 settembre (ore 20.30) giocheranno in casa contro i bergamaschi.

Nel Girone 4 termina invece 2-2 la sfida della Varesina contro l’AlbinoGandino. Di Deodato e Vezzi le reti delle fenici a Venegono Superiore; la prossima gara per i rossoblu sarà domenica 1 settembre (ore 17.00) in casa dell’Offenenghese.

Ottimo inizio anche per il Busto 81, capace di andare a vincere 3-0 in casa del Mapello. Per i tori biancorossi a segno D’Urso, Anzano e Silla. Ora per i bustocchi un turno da osservatori interessati di Telgate – Mapello e poi, mercoledì 11 settembre (ore 20,30) il secondo impegno, questa volta in casa, contro il Telgate.

Buon esordio per la Rhodense, vincitrice in casa della Governolese con il risultato di 3-2. Gli arancioni torneranno in campo per la terza gara del Girone 14 contro il Leon Monza Brianza.