Dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto 31.000 euro per Castellanza

Si è concluso nei giorni scorsi l’iter di valutazione e l’assegnazione dei contributi con fondi territoriali di Fondazione Cariplo. Sono 249 in totale i progetti che quest’anno riceveranno il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, nell’ambito dei Bandi anno 2019. “Con soddisfazione comunichiamo a tutti i cittadini che sono diversi i progetti degli enti che operano sul territorio castellanzese che sono stati finanziati dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto”, spiega l’amministrazione in una nota

Ecco i progetti che sono stati presentati dalle diverse realtà rispetto ai quali il Comune di Castellanza ha manifestato formale appoggio.

“Welfare inclusivo: un’opportunità per tutti”. Presentato dalla Cooperativa Sociale Solidarietà e Servizi in collaborazione con l’Azienda Consortile Medio Olona e il Comune di Busto Arsizio. Ha ricevuto un contributo di € 9.750. “Volontari in 3d seconda parte”. Presentato dall’Associazione Koru Onlus. Ha ricevuto un contributo di € 2.500. “ALTzheimer ALTENATIVE ALZHEIMER PROJECT”. Presentato dalla Fondazione Centro Assistenza Anziani Giulio Moroni onlus. Ha ricevuto un contributo di € 5.000. “PRO.M.E.T.E.O.” PROgetto per il Miglioramento e l’Evoluzione delle Transizioni Educativo-Orientative”. Presentato dal C.I.O.F.S. (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, sede operativa di Castellanza e Varese). Ha ricevuto un contributo di € 3.000.

Il tutto per un totale di € 20.250 ai quali vanno aggiunti gli € 11.000 ricevuti da altre realtà del territorio che hanno presentato progetti in autonomia. “Il contributo totale sul nostro territorio ammonta a circa 31.000 euro -spiega l’amministrazione- e rappresenta un sostegno importante alle diverse realtà del terzo settore che affrontano sempre maggiori criticità nel reperire le risorse a loro necessarie. Per questo motivo vogliamo ringraziare Fondazione del Varesotto per il prezioso lavoro di sostegno ai progetti e alle realtà territoriali. Riteniamo che questa sia l’ennesima dimostrazione della vitalità degli enti che operano sul territorio castellanzese”.