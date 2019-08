Decreto Dignità: i primi effetti nel mondo del calcio

Dal 14 luglio scorso è entrato in vigore il Decreto Dignità che tra le altre cose, prevede il divieto per gli operatori del gioco d’azzardo e delle scommesse sportive di pubblicizzarsi con spot TV o sponsorizzazioni di eventi e club. Il divieto riguarda ogni modalità di fruizione del gambling quindi anche casinò online o siti specializzati su eventi sportivi.

E’ bene sottolineare che in alcun modo tale Decreto modifichi la legalità stessa del gioco d’azzardo e delle scommesse sportive. Continuerà ad essere anche lecito informare con articoli, news e recensioni le persone sulle proposte dei vari siti specializzati come fa Gallina Scommesse che si propone di fare una corretta informazione nell’intricata giungla di bonus e offerte proposte anche nel nostro paese.

Decreto Dignità: i primi effetti sulle squadre di Serie A

Se attualmente non circolano stime sull’impatto del Decreto Dignità sul mercato pubblicitario radio televisivo ed anche dei siti e portali Internet , qualcuno ha invece fatto i conti in tasca alle squadre di Serie A. Su 20 squadre del nostro campionato più importante, ben 15 avevano rapporti di sponsorizzazione con aziende legate al mondo del gambling e del betting. Si è calcolato che nell’insieme tutti i contratti avessero un valore pari a 35 milioni di euro.

La Lazio di Claudio Lotito la più penalizzata davanti alla Roma

La squadra più penalizzata dalla nuova normativa è sicuramente la Lazio che aveva come main sponsor un’azienda del settore con un accordo di partnership stimato intorno ai 4.5 milioni di euro. La stessa azienda ha poi ripiegato in Spagna e dalla prossima stagione sarà impressa sulle maglie del Siviglia. Dietro la società di Claudio Lotito, c’è invece la Roma che aveva un accordo di sponsorizzazione per il kit di allenamento della squadra giallorossa per un valore di circa 4 milioni di euro e che, senza decreto, negli anni successivi avrebbe portato fino a 15.5 milioni di euro nelle casse della società guidata dall’italo americano James Pallotta. Dietro i due club della capitale, troviamo poi il Torino di Urbano Cairo che promozionava un’azienda del settore sul retrocasacca delle proprie divise esattamente come faceva il Chievo Verona che nell’ultima stagione è retrocesso in Serie B.

Serie B – B come Betting

Il Decreto Dignità non è stato certamente accolto con favore neppure dalla Lega di Serie B. Il campionato cadetto infatti aveva un main sponsor per il campionato nel settore del betting che è stato sostituito con un’altra azienda del settore dei pneumatici per auto e che darà il nome al campionato stesso per i prossimi tre anni.

Quando vale il gioco d’azzardo in Italia

Quali sono le reali cifre del mercato del gioco d’azzardo in Italia? Gli ultimi dati ufficiali sono quelli per l’anno 2018. In 365 giorni, gli italiani hanno speso 19 miliardi di euro tra Lotto, Enalotto, lotterie varie, scommesse, Bingo, slot machine, videolottery e giochi online.

I dati arrivano direttamente dall’Agenzia della Dogana e dei Monopoli che nel Libro Blu 2018 segnali come il 62,6% della torta sia rappresentata esclusivamente da slot machine e videolottery nonostante il taglio di oltre un terzo degli apparecchi installati su tutto il territorio nazionale. Il 25,1% del mercato è rappresentato da Lotto, Super Enalotto, Gratta & Vinci e giochi simili mentre il rimanente 12,20% riguarda le scommesse sportive, il bingo ed il poker cash. Da sottolineare infine come di questi 19 miliardi di euro, il 55,2% sia finito nelle casse deoll Stato come introiti erariali. La cifra esatta è stata pari a 10.4 miliardi di euro.

Tra i dati presenti nel Libro Blu, si sottolinea l’aumento di siti web irregolari che sono praticamente raddoppiati, ottenendo però scarso successo visto che i tentativi di accesso da parte di giocatori italiani è calato drasticamente dell’82%.