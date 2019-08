Dopo 4 anni il Molina ha di nuovo un direttore generale: Vanni Belli

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Molina ha presentato oggi, 13 agosto 2019, il suo nuovo direttore generale: una figura che mancava alla Fondazione dal 2015, quando una norma dello statuto precedente l’ha cancellato con un tratto di penna.

Il nuovo cda, presieduto da Guido Bonoldi, ha invece reintegrato questa figura strettamente operativa e ha affidato il compito a Vanni Belli, in questi giorni noto alle cronache come presidente della società astrologica Schiaparelli.

Da sinistra: il presidente Guido Bonoldi e il direttore generale Vanni Belli

Il suo nome è stato scelto dopo una serie di scremature. «Si sono presentati, dopo il bando che abbiamo indetto, in una trentina – ha spiegato il presidente Bonoldi – Il cda ha vagliato tutti i curriculum e ha ascoltato una rosa di undici aspiranti, tra i quali abbiamo trovato delle storie davvero interessanti. Ma alla fine, la scelta si è ristretta a una terna, formata da Vanni Belli, dal vicepresidente della fondazione Piatti Franco Radaelli e da Marco Barazzetta, direttore della rsa san Camillo di Carugate. I primi due erano pari merito con otto voti ciascuno, cosi alla fine ho deciso, in qualità di presidente e dopo un ulteriore colloquio, per Vanni Belli».

BELLI: “NON SONO UN TECNICO”. IL CDA: “L’ABBIAMO SCELTO PERCHE’ PACATO, FARA’ GRUPPO E NON FARA’ PASSI FALSI”

Il curriculum di Belli non vede delle esperienze professionali in campo strettamente sanitario, ma il Cda del MOlina, secondo le loro stesse parole, cercava, in questo senso, ben altro: «Vanni Belli è una persona onesta, pacata – ha spiegato Orlando Vivaldo Rinaldi, vicepresidente della Fondazione, a nome del Cda – L’abbiamo scelto anche per queste caratteristiche, e quel suo non volersi mettere in mostra a tutti i costi, oltre al fatto che ha mostrato fin da subito di essere disposto a mettersi totalmente al servizio della fondazione Molina. Diplomato in 4 anni, laureato in bocconi a 22 anni, con un master in amministrazione economica e un percorso professionale nelle grandi aziende assicurative e bancarie a Milano, Vanni Belli ci ha colpito soprattutto per la sua varesinità: il padre, noto primario ospedaliero, ha creato l’associazione Varese con te, che si occupa di fare supporto ai malati terminali, e che è stata da lui portata avanti. E’ stato piu volte presidente dei Rotary, ed è quindi abituato al concetto di fundraising. Inoltre, è noto per la sua attività che ha portato davanti dopo Furia, con l’osservatorio Schiaparelli di cui sono presidente. La nostra scelta non è stata influenzata solo dal cercare una persona preparatissima, perchè i nostri dirigenti sono già preparatissimi, ma su una persona che facesse squadra con loro, li aiutasse a risolvere i loro problemi, che potesse tirar fuori il meglio da questi dirigenti già molto bravi. Vanni Belli è la persona giusta perchè calmo, tranquillo, pacato, in grado di ascoltare ed è persona che non fa passi falsi».

In nome di questo, come ha spiegato lui, Belli ha accettato l’incarico: «Non è senza timore che sono qui, per continuare una storia importante nel territorio che è stata capace non solo di sopravvivere ma di svilupparsi e crescere – ha commentato Vanni Belli nella sua prima dichiarazione da direttore generale – Io non sono un tecnico dal punto di vista sanitario, però so che qui ci sono molte persone che hanno fatto finora un lavoro egregio e portano avanti una struttura apprezzata e lodata. Mi accosto perciò al compito con umiltà e cautela, perchè le cose che funzionano vanno lasciate funzionare: il mio sarà un mestiere di interazione nel, tentativo di valorizzare quello che già c’è»