“Dopo il grave incidente ai miei genitori e a mio figlio, voglio ringraziare i medici che mi hanno aiutato”

Buongiorno vi scrivo per fare dei ringraziamenti speciali a delle persone speciali. Vorrei ringraziare i medici e gli infermieri dell’ospedale di Circolo di Varese.

Purtroppo circa un anno fa i miei genitori e il mio bambino sono stati coinvolti in un gravissimo incidente stradale. Dal momento in cui mi hanno telefonato ho sentito il loro appoggio.

Ero a 50 km dall’incidente e mi hanno sostenuta telefonicamente durante il mio viaggio di rientro. Un viaggio infinito. Il tutto mentre cercavano di salvare la vita ai miei cari.

Non ricordo purtroppo i nomi ma so solo che hanno fatto il loro meglio e ci sono riusciti. Anche il medico dell’elisoccorso, che nonostante mi stesse dando delle notizie non proprio positive, è stato in grado di farmi reagire da subito e mi sono sentita rassicurata.

Mi sono detta “Ok, le persone più care che ho sono in ottime mani”. Grazie di cuore a tutti i medici e infermieri di terapia intensiva, neurochirurgia, ortopedia, medicina, chirurgia plastica, chirurgia toracica. Un particolare ringraziamento al Dottor Tabano, Prof. Cherubino, Prof. D’Angelo e alla dottoressa Gelso. Grazie per tutto quello che fate.

Grazie