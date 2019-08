Dressino e Crenna in gara ai Mondiali di velocità per puntare a Tokyo

L’Ungheria confina con il Giappone. Non è un refuso geografico, ma quello che sperano Giulio Dressino e Mauro Crenna, che prenderanno parte ai Mondiali di velocità a Szeged, in Ungheria.

L’appuntamento è particolarmente importante perché è valido per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

I due atleti del Circolo Sestese proveranno a conquistare il pass per l’appuntamento olimpico.

Giulio Dressino, in tandem con Nicola Ripamonti nel K2 1000 tenteranno di conquistare la qualifica; obiettivo alla portata dei due nonostante i pochi pass a disposizione. Dressino sarà anche in gara con Matteo Torneo nel K2 500 che non è però specialità olimpica.

Più difficile l’impresa per Mauro Crenna, impegnato nel K4 500 insieme a Matteo Torneo, Andrea Schera e Mauro Pra Floriani, ma il quartetto azzurro proverà a ribaltare il pronostico.