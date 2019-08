Due eventi lo stesso giorno, scoppia la polemica e il concerto “trasloca” a Ranco

Dopo diversi giorni di incertezza e alcuni “botta e risposta social” tra l’amministrazione angerese e il corpo musicale S. Cecilia, il concerto del “Decimino di Ottoni dell’Orchestra Filarmonica”, in programma sabato 24 agosto, è stato spostato in via definitiva a Ranco.

L’appuntamento della rassegna musicale estiva “L’orchestra: dal Teatro alla piazza” avrebbe dovuto svolgersi nella caratteristica Piazzetta Ex Sama ad Angera ma la mancata autorizzazione da parte del Comune lo ha di fatto bloccato. Ciò nonostante, nel frattempo, fossero già uscite locandine e trascorse oltre cinque settimane dalla comunicazione in comune.

Perché non concedere il via libera a un evento di questo genere? Come spiegato in una lettera firmata dal sindaco Alessandro Paladini Molgora, il motivo della mancata autorizzazione da parte del comune sta nella volontà di evitare una sovrapposizione tra iniziative (il concerto e la festa di uno dei quartieri di Angera) e successivamente nell’assenza di un accordo tra il corpo musicale e l’associazione Baranzitt che, nell’organizzare la propria festa rionale, «aveva già messo in calendario (le date di venerdì 23 e sabato 24 agosto, ndr) durante la riunione delle associazioni» da molto tempo, ossia dallo scorso novembre.

Questa concomitanza crea di fatto una sovrapposizione di eventi angeresi dei quali “il comune si fa garante di verificare e segnalare”. Sempre secondo l’amministrazione, il compito di trovare un’intesa sarebbe dunque spettato al corpo musicale e l’associazione Baranzitt proprio come è stato fatto dal comune stesso per l’organizzazione del Cinema all’Aperto di venerdì 23.

La diatriba, che non è giunta a una soluzione, ha destato non poche polemiche. Il direttore d’orchestra Paolo Paietta, che ha sollevato il caso pubblicamente, si è espresso critico nei confronti dell’amministrazione: «Ringrazio il comune di Ranco che ci ospiterà sabato, anche se il luogo è ancora da definire, visto questo accaduto. Con questa decisione il comune di Angera sta rinunciando a essere arbitro della questione -. aggiungendo poi tramite profili social -. L’amministrazione starebbe, a mio avviso, solo cercando scuse per non autorizzare il nostro evento che, dato il precedente causato dallo stesso comune di Angera relativo alla concomitanza del 23 agosto (Cinema-Baranzitt) non potrebbe facilmente non autorizzare. Il regolamento tra le associazioni citato dal Sindaco non è mai stato formalmente inviato ed esistono testimonianze scritte sui social del fatto che sarebbe stato già più volte violato dal Comune stesso».