Edoardo Piazzoli è il nuovo maestro del Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate

Sarà Edoardo Piazzoli il prossimo maestro del Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate.

Dopo 21 anni di direzione di Giuseppe Pugliese, i vertici malnatesi hanno scelto la decisione di cambiare direzione e dopo qualche mese dall’addio con l’ormai ex direttore, hanno sciolto le riserve comunicando il sucessore.

La presentazione sul sito del Corpo Filarmonico:

Edoardo Piazzoli, diplomato in clarinetto presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano sotto la guida del M° Primo Borali, ha proseguito gli studi presso l’Accademia Chigiana di Siena, dove si è perfezionato con il M° Giuseppe Garbarino, conseguendo il Diploma d’Onore. Successivamente ha completato la sua formazione con i Maestri Fabrizio Meloni, Michele Carulli e Richard Stoltzman.

Presso il Conservatorio di Musica di Como ha conseguito con il massimo dei voti e la lode la laurea Magistrale in clarinetto ad indirizzo “solistico” e il medesimo titolo accademico in Direzione e Composizione per Coro.

Membro dell’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole (FI), ha collaborato con l’Orchestra della RAIdi Milano, Torino e Roma, l’orchestra “NAZIONALE RAI”, Radio-Televisone della Svizzera Italianadi Lugano, “I Pomeriggi Musicali di Milano“, Sinfonica di S. Remo, “A. Toscanini” di Parma, Teatro “La Fenice” di Venezia con le quali ha inciso per le case discografiche Nuova Era, Icarus Ricordi, Fonit-Cetra ed Arion.

Vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, si è esibito in concerti con eminenti personalità del panorama nazionale ed internazionale tra i quali Sinopoli, Inbal, Bertini, Chailly, Berio, Donatoni, Penderecky, Soudant, Rath, Santi, Delman, Barshai, Accardo, Mullova, Rostropovic e Morricone. Ha partecipato al prestigioso “Festival d’Automne de l’Operà de Paris Bastille” di Parigi suonando con i solisti dell’orchestra RAI di Torino al concerto dedicato alle musiche di L. Berio, diretto dallo stesso compositore.

Ha eseguito in “prima assoluta” brani, a lui dedicati, editi da compositori contemporanei. Collabora con Orchestra sinfonica Europea (VA), l’Orchestra Amadeus, con Lake Como Philamonic Orchestra (Co) e con l’Orchestra Sinfonica “Arscantus” di Varese esibendosi in Italia ed all’estero; significativi i concerti tenuti a Vienna nella prestigiosa Sala d’Oro degli Amici della Musica e a Strasburgo nella Cattedrale di Nôtre-Dame. Direttore del Corpo Musicale Olgiatese dal 2003, ha guidato la formazione realizzando concerti in numerose città italiane ed all’estero (Ungheria, Romania, Polonia, Svizzera, negli Stati Uniti d’America). In occasione delle tournèes negli U.S.A. si è esibito in veste di direttore e di clarinettista solista con la formazione americana “The Mount Prospect Community Band” di Chicago.

Assistente del M° G. Garbarino nel corso di perfezionamento orchestrale organizzato da “Asolo Musica”, conduce lo Stage Estivo Internazionale di perfezionamento per giovani musicisti ad Olgiate Comasco.

Titolare della cattedra di Clarinetto e direttore dell’orchestra Fiati ed dell’orchestra d’archi presso il Liceo Musicale “A. Manzoni”di Varese è invitato in qualità di esperto in commissione di Concorsi e di docente a Masterclass in Italia ed all’estero.