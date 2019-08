Educazione civica a scuola: “Soddisfazione per i 200 vedanesi che hanno firmato”

(Nella foto: la sede dell’Istituto comprensivo di Vedano Olona)

Soddisfazione anche a Vedano Olona per l’approvazione in via definitiva del Disegno di legge sulla reintroduzione dell’educazione civica come materia obbligatoria a scuola.

«Negli ultimi mesi del 2018, l’Amministrazione comunale di Vedano Viva aveva aderito ad una proposta dell’Anci per una legge di iniziativa popolare per l’introduzione dell’educazione alla cittadinanza nelle scuole – spiega il sindaco Cristiano Citterio – La proposta dell’Anci è partita da un’iniziativa della città di Firenze e ha raggiunto 100mila firme, riscuotendo immediatamente il sostegno unanime dell’Associazione, grazie alla quale centinaia di sindaci di tutta Italia si sono attivati per raccogliere le firme dei cittadini, superando il doppio del numero minimo previsto dalla Costituzione».

Anche a Vedano Olona la campagna ha avuto una buona adesione da parte dei cittadini, con oltre 200 firme raccolte presso gli uffici comunali e i banchetti in piazza organizzati dagli amministratori.

«La legge è la sintesi di circa 15 proposte presentate da diverse forze politiche e anche della proposta di legge d’iniziativa popolare dell’Anci, a cui aveva aderito Vedano – conclude il sindaco Citterio – La nostra comunità deve ritenersi orgogliosa di essere stata partecipe ad una iniziativa che servirà a rafforzare il senso civico che è necessario instillare cominciando fin dai banchi di scuola, e ringrazio gli oltre 200 vedanesi che hanno sostenuto questa iniziativa».