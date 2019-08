Ferragosto 2019 a Laveno: fuochi d’artificio e street food

Tre giorni di festa per Laveno Mombello, con fuochi d’artificio. La tradizionale manifestazione, organizzata in occasione di Ferragosto, è stata confermata e la sera del 15 , alle 22 e 30 si terrà anche lo spettacolo pirotecnico.

La pro loco di Laveno Mombello, insieme all’amministrazione comunale e alla protezione civile infatti, ha lavorato per realizzare un programma che porterà sul lungolago centinaia di spettatori. Il programma in cartellone prevede stand gastronomici e street food sul lungolago, dal 15 al 18 agosto, attivi dalle 9 di mattina.

La sera del 15 agosto inoltre, si terrà lo spettacolo dei fuochi d’artificio, indicati come ecologici perchè realizzati senza l’utilizzo di plastica. L’area dello spettacolo sarà quella in fondo a Viale De Angeli e, come lo scorso anno, sarà accessibile ad un massimo di 3500 persone per ragioni di sicurezza. La pro loco distribuirà la sera stessa dei biglietti gratuiti per accedere all’area, ma lo spettacolo sarà comunque visibile da tutto il lungo lago.

Inoltre, ci sarà la presenza sanitaria con tre ambulanze e due “equipaggi” appiedati, grazie alla collaborazione con Areu e alla CRI di Gavirate. Novità di quest’anno inoltre, ci sarà un’ambulanza regionale per il servizio veterinario della SOS. Potenziato anche il servizio della polizia locale e dei carabinieri. La viabilità invece, resterà invariata ed eventuali modifiche saranno apportate solo in caso di emergenze.

La Navigazione del lago Maggiore, per permettere lo svolgimento della manifestazione nel golfo lavenese, sospenderà il collegamento nautico fra Laveno e Intra dalle ore 20,05 e sino al termine dello spettacolo pirotecnico, mettendo a disposizione i traghetti per permettere al pubblico di assistere dal lago.