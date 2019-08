Festa del rione Careno per la vittoria del Palio dei Castelli

Grande festa a Castiglione Olona per i vincitori della 44° edizione del Palio dei Castelli.

Il rione Careno aspetta tutti venerdì 2 agosto, a partire dalle 19.30, nell’area parcheggio degli Scampoli in via Cesare Battisti 125, per festeggiare insieme la vittoria della XLIV edizione del Palio.

Ottimo cibo allo stand gastronomico, musica e aperitivo offerto dal rione Careno.