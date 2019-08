Si chiude con successo la festa varesina della natura

Si è conclusa con successo la festa della Montagna edizione 2019, che si consolida non solo come una grande festa della tradizione varesina, ma anche, e sempre di più, una festa della natura e della solidarietà alpina.

A dirlo le iniziative degli ultimi anni, come le navette che portano le persone la sera al campo dei Fiori, “risparmiando” le auto, o le stoviglie biodegradabili, le bottiglie riempibili di acqua, per cercare di ridurre al minimo la quantità di plastica prodotta.

Una solidarietà che si esplica non solo con i soldi raccolti, ma anche con uno stile di vita e di rapporti: come l’utilizzo di “volontari profughi” che hanno potuto scoprire il bello della montagna varesina, aiutando a rendere efficiente la festa, o il banchetto di Africa Mission, o le mille iniziative che hanno costellato gli 8 giorni della festa, come la cronoscalata, quest’anno dedicata – anche concretamente, visto che saranno devoluti i proventi – al parco inclusivo Gioia che si sta realizzando a villa Mylius.

La festa si è chiusa a Ferragosto con la messa alpina, quella che ha in realtà dato il via, tanti anni fa proprio a questa festa, congiungendo il momento spirituale con l’amore della natura che hanno gli alpini.

Per ora, si parlano di quasi 12mila presenze per quest’anno: tra qualche ora sapremo anche i numeri più precisi dell’edizione 2019.