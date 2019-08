Furgoncino ribaltato sul fianco, ferite lievi per il conducente

Auto ribaltata sul fianco a Vizzola Ticino, in via Montecchio in seguito ad incidente stradale. È successo intonro alle 12.30 di giovedì 8 agosto quando, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un furgoncino ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.

Sul posto è giunta un’ambulanza della croce rossa di Gallarate che ha ricoverato per controlli un uomo di 37 anni, trasportato all‘ospedale di Busto Arsizio in codice verde.