Furto in abitazione, due giovani ladri vanno in carcere

Sono stati portati in carcere giovedì pomeriggio dai carabinieri di Laveno Mombello i due giovani ladri che, a settembre del 2018, avevano messo a segno un furto all’interno di un’abitazione di Caravate. Entrambi si trovavano agli arresti domiciliari nelle loro abitazioni: si tratta di un 29enne di Sangiano e del suo complice di 22 anni.

Quel giorno, credendo di non essere scoperti, si erano introdotti all’interno di un ‘abitazione dalla quale avevano asportato un tablet. Tuttavia il colpo era andato male perché il vicino di casa aveva avvertito dei rumori provenire dall’esterno ed aveva chiamato i militari della vicina stazione. Quando l’uomo ha chiesto loro contezza di cosa stessero facendo, gli stessi avevano detto di aver sbagliato casa e che si erano persi ma, ovviamente non gli aveva creduto. Nel frattempo erano sopraggiunti i carabinieri che li hanno arrestati in flagranza del reato di furto aggravato in abitazione.

Ieri, la Procura di Varese ha emesso nei loro confronti un mandato di arresto come ordine di esecuzione per la carcerazione che è conseguente alla condanna definitiva rispettivamente a 2 anni e 5 mesi di reclusione per il 22enne, e a 1 anno e 4 mesi per il complice.Dopo le formalità di rito, sono stati portati ai Miogni di Varese.