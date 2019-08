Gattinoni Mondo Vacanze non c’entra con le agenzie Mondo Vacanze “saltate”

In riferimento alla notizia della chiusura improvvisa di quattro agenzie di viaggi nelle località di Lecco, Monza, Gallarate e Somma Lombardo denominate “Mondo Vacanze”, il Gruppo Gattinoni tiene a precisare che le agenzie lombarde “saltate” non hanno alcuna attinenza o legame con il network di agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze del Gruppo Gattinoni.

«Questa vicenda non compromette l’affidabilità del comparto ma danneggia purtroppo l’immagine del settore delle agenzie di viaggio e il lavoro serio e professionale della maggioranza degli agenti di viaggio e di network come il nostro» dice Franco Gattinoni, presidente del Gruppo. «Invitiamo perciò i consumatori a rivolgersi alle agenzie di viaggio in grado di fornire le dovute garanzie verificando, prima di stipulare contratti, che le agenzie abbiano aderito ad un Fondo di Garanzia».

«Tutte le agenzie di viaggio dal 2018 hanno infatti l’obbligo di aderire ad un Fondo di Garanzia che è un vero valore aggiunto rispetto agli acquisti effettuati sui portali on-line. Tengo a precisare che il Fondo Vacanze Felici, di cui sono Fondatore e Vicepresidente, oltre alla garanzia di quanto versato interviene immediatamente nella riprotezione dei servizi in modo da garantire al cliente di non perdere né le vacanze né il denaro versato. Tutte le 870 agenzie del Gruppo Gattinoni aderiscono a questo fondo che è quanto di più sicuro possa esserci perché le vacanze siano davvero felici».