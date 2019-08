Giallo Crema: “Gelato e cioccolateria. Da noi la bontà c’è tutto l’anno”

IcOut 2019 – il concorso di VareseNews con il supporto di Forbar e Chicco d’Oro – è arrivato all’ultimo passo, la finale. Vi presentiamo oggi Giallo Crema di Azzate, una delle magnifiche dieci che si giocheranno il titolo in palio come migliore gelateria della provincia. Gestita da Barbara Lischetti è frequentata da molti azzatesi ma non solo.

Raccontateci la vostra storia: chi siete e quando avete aperto la gelateria?

La nostra gelateria nasce il primo maggio del​ 2009, solo come gelateria stagionale, da un’idea di mio fratello e dei miei genitori; io, Barbara, ho 42 anni, e sono arrivata poco dopo. Per lavorare tutto l’anno e a 360 gradi, nel 2010 abbiamo deciso di aggiungere la caffetteria e piatti caldi e freddi in pausa pranzo.

Quale caratteristica vi contraddistingue? Qual è il segreto del vostro successo?

La nostra priorità è la materia prima: il nostro caffè è 100% arabica, il nostro gelato è fatto con latte biologico certificato che prendiamo da un’azienda agricola, dove le mucche pascolano nei campi, senza Ogm, senza mangimi o pesticidi. Le nostre granite sono fatte con frutta fresca e non usiamo preparati di alcun genere.

Classici o sperimentali: come nasce la vostra selezione di gusti?

I nostri gusti nascono da prove fatte nel nostro laboratorio: a volte vengono bene, a volte sono da buttare. E allora si riparte e si ricomincia.

Abbiamo scelto di fare gusti semplici, buoni e genuini. Nella nostra vetrina non possono mancare​ il pistacchio siciliano, la nocciola del Piemonte e la nostra noce variegata. Con il fico​ che tostiamo nel forno,​ e poi con il mulino (una specie di frullatore gigante) facciamo la pasta per il nostro gelato.

Oltre alla materia prima, il nostro obiettivo è accontentare il cliente, con la simpatia e disponibilità. La migliore soddisfazione è vedere che torna perché il questo gelato si trova solo da noi…

Qual è il gusto che i vostri clienti amano di più o che vi distingue dagli altri?

I clienti giovani adorano il nostro Cookies una base biscotto, con cioccolato e biscotti sbriciolati. I clienti più maturi,​ invece, adorano Malaga, le frutte secche

(pistacchi, nocciola e noce) e la cassata siciliana che facciamo con ricotta fresca che arriva ogni venerdì.

In inverno poi ci “trasformiamo” in cioccolateria: abbiamo sempre il gelato, che non può mancare mai, ma facciamo al momento crepes e waffel. Offriamo inoltre praline e tartufi piemontesi che i nostri clienti apprezzano molto.

Qual è il vostro rapporto con i social e come gestite la comunicazione?

Il nostro organico, lavorando per un tempo così lungo che copre l’intera giornata, ed è formato da me e da tre collaboratrici, Stefania Elisa e Giulia: senza di loro io non potrei fare nulla.

I social li seguo io personalmente. È bello avere un contatto diretto con i clienti anche se è faticoso e non è sempre semplice, di solito ci manca il tempo, visto che apriamo alle 8 del mattino con le colazioni per finire alle 23. Ma già in questo modo il rapporto con chi ci ama e ci segue è stretto e quotidiano. E va benissimo così.