I giovani dell’Azione Cattolica per una settimana in visita a Castelveccana

L’Azione Cattolica ambrosiana propone a tutti i giovani (14-25 anni) della diocesi di Milano un campo di volontariato presso l’oratorio di Castelveccana, dal 25 al 31 agosto.

«Al campo certamente si lavora, ma il fine è quello di scoprire la gratuità del lavorare, raccogliendo fondi per un progetto di solidarietà» spiega Simone Bosetti, vicepresidente giovani di Ac ambrosiana. «Il campo è vissuto nella condivisione delle gioie e delle difficoltà della vita comunitaria: non vogliamo “farci del male”, ma dare un senso a tutte le comodità che ci circondano».

Il campo sarà preceduto da un workshop dal titolo “Un corpo per amare. Dialoghi e domande per vivere”, un’occasione per i giovani studenti di scuole superiori e universitari di fermarsi e riflettere sulle proprie relazioni affettive e sulla corporeità. Il workshop si terrà nella stessa sede dal 23 al 25 agosto.

«Quanto è difficile da cristiani poter parlare di questo, stretti sempre tra i due fuochi del “la Chiesa dice” e “il mondo oggi è diverso”» spiega ancora Bosetti. Laboratori, riflessioni, lavori di gruppo, tempo per la riflessione personale. Due giorni molto intensi per i giovani, che saranno accompagnati da don Marco Rondonotti, pedagogista e collaboratore Cremit.