Girato tra le vie di Cerro, la proiezione di “Judith & Holofernes” al Midec

Nel 2017 aveva trasformato la piccola Cerro in un set cinematografico. A Los Angeles è stato premiato come miglior cortometraggio indipendente. Ora è arrivato il momento di vederlo. “Judith & Holofernes” verrà proiettato giovedì 22 agosto, alle 20 e 30 nella corte del Midec, Museo Internazionale della Ceramica.

Girato interamente nel piccolo borgo, vede la regia del lavenese Oscar Turri e come protagonista Aurora Maria Lopez, anche lei originaria di Laveno Mombello e da anni residente in America. Diversi poi, i cittadini che hanno preso parte alle riprese in piccoli ruoli o come comparse. Il corto è ambientato negli anni ’40 e affronta il tema della violenza sulle donne,

La serata del 22 agosto dunque, sarà una bella occasione per vedere l’intero cortometraggio, dopo che è stato proiettato in diversi festival internazionali. La serata avrà inizio alle 20 e 30 con un bel rinfresco. Alle 21 si terrà una breve illustrazione di come è stato realizzato il cortometraggio, arricchita con alcune foto di backstage. Alle 21 e 45 ci sarà la proiezione mentre la serata si concluderà con gli interventi dell’associazione EOS per informare, sensibilizzare e per aiutare con strumenti concreti le persone vittime della violenza di genere.