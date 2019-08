Gli alieni ci sono già! Vediamo gli insetti alieni più pericolosi

Foto: Di Yerpo – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32004988

Uno degli incontri più fastidiosi e spiacevoli che può fare una persona che lavora in campagna, o che semplicemente ama stare a contatto con la natura, è sicuramente quello con gli insetti. Soprattutto con quelli “alieni”, cioè provenienti da altri territori.

Negli ultimi anni sono apparsi spesso nel Nord Italia, soprattutto per colpa dell’aumentare dei commerci globali e del tanto discusso cambiamento climatico: questi fattori hanno incrementato e accentuato tantissimo la loro riproduzione nelle campagne del nostro Paese.

Tra gli insetti alieni più conosciuti c’è sicuramente la Popillia Japonica, originaria del Giappone, che negli ultimi 5 anni ha provocato dei disastri per tantissimi agricoltori e i loro campi nel Ticino e non solo. Questo pericoloso parassita si ciba di tante specie agricole e soprattutto del mais; inoltre attacca tante piante tra le quali possiamo menzionare susino, melo, cotogno, kaki. Lo si può facilmente distinguere, ed è quasi impossibile sbagliarsi, perché ha dei ciuffi di peli bianchi, alcuni ai lati e altri nell’addome

Un altro insetto alieno, che dal 2012 in poi ha invaso tutta la Pianura Padana, proviene sempre dall’Oriente e cioè da Cina e Giappone, e si chiama Halyomorpha Halys.

Purtroppo, come i precedenti che abbiamo nominato, risulta essere molto dannoso sia per l’orticoltura che per la frutticoltura, soprattutto per il suo essere fortemente polifago. Non è facile controllarlo e contrastarlo in quanto è molto mobile e riesce a resistere a lungo anche all’effetto degli insetticidi. Per riconoscerlo dagli altri insetti bisogna verificare se presenta nelle antenne due bande bianche.

Il parassita alieno divenuto famoso in Italia negli ultimi anni è sicuramente Xylella fastidiosa. La sua triste fama è dovuta a una grande epidemia cominciata qualche anno fa in Salento, che ha danneggiato e portato alla morte migliaia e migliaia di ulivi. Esso vive all’interno dei vasi xilematici di alcune piante.

Ma la lista di questi esseri alieni, tanto dannosi per l’agricoltura e per il sistema economico, purtroppo non è finita! Infatti ci sono altri parassiti pericolosi ed uno di questi arriva dal Sudafrica: il suo nome è Aethina tumida. Questo coleottero è spuntato in Italia intorno al 2014, portando l’attacco all’ape mellifera. La perdita del miele viene determinata da una serie di larve che scavano le gallerie nei favi, alterando irreparabilmente l’habitat.

Altro insetto molto temuto dagli agricoltori arrivato in Italia intorno al 2000, ancora una volta dalla Cina, si chiama Dryocosmus kuriphilus, ma viene conosciuto soprattutto con il soprannome di “cimice del castagno”.

La sua peculiarità negativa principale è quella di attaccare i germogli delle piante e in particolare del castagno: agisce pungendo e provocando l’arresto della crescita vegetativa della pianta attraverso la formazione di gallerie. Ma la buona notizia è che, a differenza di altre sgradevoli invasori, può essere combattuto e contrastato attraverso l’uso di un parassitoide (il Torymus sinensis).

Infine citiamo l’Erwinia amylovora, un batterio che provoca in maniera molto rapida il disseccamento delle foglie. È arrivato in Italia dal Nord America nel 1990, colpendo inizialmente le coltivazioni di pero a Brindisi, per poi danneggiare anche altre piante Rosaceae sia fruttifere che ornamentali.

Come combattere gli insetti alieni?

Questa domanda se la pongono ovviamente molti agricoltori ed agronomi: basti pensare che secondo alcuni dati della Coldiretti, abbastanza recenti, possono arrivare a danneggiare il 40 per cento dei raccolti nei terreni colpiti.

Anche la Cia, per bocca del suo presidente Dino Scanavino, ha lanciato l’allarme a livello mediatico: “I cambiamenti climatici – ha spiegato Scanavino – stanno portando parassiti, patogeni e insetti alieni che trovano sul nostro territorio un ambiente idoneo per proliferare”

Si devono trovare delle soluzioni efficaci che non possono essere banali, come usare un tagliaerba per ridurre i possibili nascondigli di questi piccoli distributori o delle trappole.

Si stanno sperimentando diverse soluzioni, tra le quale al momento solo una sembra valida, e cioè la vespa samurai.