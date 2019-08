Gli rubano il portafoglio mentre gioca alle slot, denunciata coppia

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gallarate sono intervenuti all’interno di un bar di Cardano al Campo, ove era stato segnalato il furto del portafoglio di un cliente.

L’uomo aveva lasciato il portafoglio momentaneamente, intento a giocare alla slot machine, su di un mobiletto posto di fianco alla citata slot machine, dimenticandolo per diversi minuti, mentre sostava fuori dal bar. Quando si è accorto della mancanza del portafoglio è immediatamente tornato sui suoi passi per recuperarlo, constatando che invece che qualche altro avventore del bar glielo aveva repentinamente sottratto.

Al malcapitato, un diciannovenne del luogo, non è rimasto altro da fare che chiedere l’intervento di una pattuglia tramite 112 segnalando che gli autori del furto potevano stare ancora all’interno del bar. L’uomo, in particolare, ha riferito di sospettare di una coppia (uomo e donna) che effettivamente si trovava ancora all’interno dell’esercizio pubblico mentre un’altra ragazza, precedentemente in loro compagnia, si era già allontanata.

La pattuglia intervenuta, visionando rapidamente le immagini del sistema di videosorveglianza del bar, ha verificato che in effetti la coppia sospettata dal denunciante (un trentunenne ed una cinquantenne entrambi italiani) si era effettivamente impossessata del portafogli del richiedente agendo in concorso con l’altra donna che si era già allontanata e che è stata prontamente identificata dagli operanti.

L’uomo e la donna ancora presenti nel bar, oramai scoperti, hanno collaborato con i Carabinieri intervenuti facendo loro recuperare il portafoglio occultato all’esterno della finestrella del bagno, immediatamente restituito al denunciante. Il denaro, circa 60 euro, purtroppo era già stato speso.