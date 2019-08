Governo ai ferri corti, Lega: “Unica alternativa sono le elezioni”

Il voto sulla Tav in Parlamento ha innescato un confronto che nel giro di poche ore è sfociato in una situazione sempre più vicina ad una crisi di Governo. In mezzo ci sono stati i colloqui del premier Giuseppe Conte con Mattarella, il confronto interno al Movimento 5 Stelle, e una nota durissima della Lega di Matteo Salvini.

Ad alzare sempre di più il piano inclinato che potrebbe portare alla crisi di Governo è stata proprio la presa di posizione della Lega che ha detto: “L’Italia ha bisogno di certezze e di scelte coraggiose e condivise, inutile andare avanti fra no, rinvii, blocchi e litigi quotidiani. Ogni giorno che passa è un giorno perso, per noi l’unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli Italiani con nuove elezioni”.

“La nota della Lega è incomprensibile – ha risposto il Movimento 5 stelle -. Dicano chiaramente cosa vogliono fare. Siano chiari”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso delle tensioni interne al Governo è stato, come detto, il voto di ieri in Parlamento che ha visto la bocciatura al Senato della mozione Cinquestelle contro la Tav.

Per tutta risposta oggi il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier hanno annullato tutti gli impegni previsti in agenda.

Di Maio ha visto questa mattina i capigruppo M5S Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli a Palazzo Chigi. Mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha lasciato la sede del governo per recarsi al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.