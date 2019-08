Gran Fondo Tre Valli: pacco gara garantito a chi si iscrive entro a fine agosto

Il termine per iscriversi alla 4a edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine, la gara ciclistica amatoriale che precede di un paio di giorni la disputa della grande classica professionistica di casa nostra, c0n la possibilità di ricevere con certezza anche il cosiddetto “pacco gara” è stata prorogata fino al prossimo 31 agosto.

Il pacco gara è l’insieme dei gadget che vengono consegnati ai partecipanti di gare di questo tipo, spesso offerti dagli sponsor delle varie manifestazioni: nel caso della GF Tre Valli comprende un gilet antivento by Marcello Bergamo, personalizzato con banda catarifrangente, un gilet con cerniera lunga, un elastico intero con gel in vita. Tutti oggetti tecnici che diventano molto utili quando si pedala, specie su lunghe distanze. A ciò verranno aggiunti gli integratori Kratos, una confezione di Guudcure (acqua profumata per corpo e capelli), una confezione di Miele Varesino, il cioccolato Lindt e una birra della Poretti.

Per quanto riguarda il comparto femminile, le iscritte riceveranno un pacco gara dedicato grazie allo sponsor Liv – il marchio “rosa” del produttore di biciclette Giant – che aggiungerà al resto dei regali anche una sacca e una borraccia. Le signore del pedale avranno anche una corsia riservata all’interno del Race Village (per iscrizioni e ritiro pacco) e potranno partecipare a una ricognizione particolare del percorso, che sarà condotta dall’ex professionista varesina Noemi Cantele. Infine, ad estrazione, verrà assegnata una bicicletta da corsa Liv Langma Advanced 1 utilizzata anche dalla grande campionessa olandese Marianne Vos.

Anche quest’anno la GF Tre Valli Varesine sarà inserita nel circuito Uci World Series, e quindi assegna i pass per partecipare alla gara di respiro mondiale, quella che lo scorso agosto si tenne proprio nella Città Giardino. I corridori si misureranno sabato 5 e domenica 6 ottobre sui percorsi utilizzati proprio per il Mondiale di Gran Fondo: i ciclisti partiranno in griglie di categorie di età (da 19 a over 65 anni) sia uomini sia donne. Le strade saranno chiuse al traffico per tutto lo svolgimento della manifestazione.