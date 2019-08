“Grazie giovani sconosciuti, mi avete salvato la vita”

Ci scrive Cecilia, che a nome di suo fratello Massimo vuole lanciare una sorta di “messaggio in bottiglia” attraverso Varesenews, sperndo che arrivi a destinazione.

Massimo ieri sera ha avuto un grave malore in strada e, con molta probabilità, deve la vita a due giovani sconosciuti.

“Mio fratello Massimo vuole ringraziare la ragazza ed il ragazzo che ieri sera – venerdì 30 agosto – attorno alle 20.30 lo hanno soccorso in via Solferino angolo via Coppelli a Varese. Lo hanno fatto chiamando il 118 e attendendo con lui, colpito da una grave crisi cardiaca, l’arrivo dell’ambulanza. Un grazie sincero a questi ragazzi per la loro preziosa e generosa presenza”.