Hotel per famiglie a Bibione: gli alberghi a misura di bambino

Avete voglia di mare ma siete frenati dalle solite preoccupazioni legate all’organizzazione delle vacanze? Vi chiedete se riuscirete a trovare una destinazione e una struttura adatte alle vostre esigenze e a quelle dei vostri bambini? Siete alla ricerca di un family hotel?

Bibione vi offrirà tutto ciò di cui avete bisogno per rendere la vostra permanenza indimenticabile: litorali facilmente accessibili e sicuri, animazione per ogni età, aree gioco pubbliche, terme per il benessere di tutta la famiglia, ma soprattutto hotel per famiglie del circuito Club Bibione Family Hotels, disponibili a soddisfare ogni bisogno, anche quelli dei più piccoli.

La ricerca dell’albergo perfetto non è mai un’impresa facile, in particolare quando si viaggia in famiglia ed è necessario conciliare esigenze, stili di vita e aspettative diverse. Quali caratteristiche hanno quindi questi hotel a Bibione e perché sono hotel a misura di bambino? Vediamole.

COSA NON DEVE MANCARE IN UN HOTEL PER FAMIGLIE?

Spiaggia riservata

Può sembrare una banalità ma chi ha figli piccoli sa che avere la spiaggia a due passi dall’albergo è un comfort irrinunciabile. Oltre a rappresentare un notevole risparmio economico, spesso infatti il costo di ombrellone e lettini è incluso nelle spese di soggiorno ed è più basso rispetto a quello degli altri stabilimenti balneari, consente anche un significativo risparmio di energie: si può arrivare in spiaggia a piedi, anche in tarda mattinata senza temere di non trovare posto, l’ideale per chi ama dormire fino a tardi almeno in vacanza!

Quasi la totalità degli alberghi vista mare di Bibione offrono questa possibilità.

Animazione e aree gioco

Le vacanze estive significano divertimento ma anche relax, e l’unico modo che i genitori hanno per ritagliarsi un po’ di tempo per sé è fare affidamento su animatori qualificati che si prendano cura dei giovani ospiti e li intrattengano con giochi, musica e laboratori creativi. A Bibione, offrono questo servizio quasi la totalità degli stabilimenti balneari ma anche gran parte delle strutture alberghiere, ad esempio durante gli orari di pranzo e cena, consentendo in questo modo agli adulti di godersi a pieno le proprie ferie estive, anche solo per qualche ora!

Servizi per i più piccoli

Quanto bello sarebbe poter avere tutte le comodità di casa propria anche in vacanza? Informatevi sulla disponibilità dell’hotel nel quale alloggerete nel fornirvi passeggini, biciclette dotate di seggiolino, fasciatoi, culle o lettini, un servizio di lavanderia, e la possibilità di scaldare il biberon a qualsiasi ora del giorno e della notte. Vi sembra un sogno? Non per Bibione, dove questi servizi sono garantiti da tutti gli alberghi che fanno parte dei Club Bibione Family Hotels.

Su Bibione.eu potrete trovare l’hotel per famiglie a Bibione che fa al caso vostro e che concili la vostra idea di vacanza con i desideri e i bisogni dei vostri figli. Organizzare una vacanza al mare con tutta la famiglia non è mai stato così facile.